David Luiz prevê adaptação fácil ao Fla

“Se a voz do povo é a voz de Deus, a nação me chamou e eu estou aqui”. Em vídeo de apresentação, David Luiz deixou a torcida do Flamengo apaixonada pela declaração. Uma espécie de amor à primeira vista. Paixão que começou platônica, mas que foi determinante para tomada de decisão mais difícil: retornar ao Brasil após 14 anos de Europa.

David Luiz deu a primeira entrevista coletiva como jogador do Flamengo nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu. Após os primeiros exames, já começa a pensar na estreia com a camisa rubro-negra. Momento do reencontro com o torcedor brasileiro que tanto observou à distância.

“É mais um grande desafio da minha vida. Entendi durante a minha caminhada que é o que eu sempre gostei, o que me fez ter oxigênio de ir em busca. São os grandes desafios, as coisas difíceis”

– Tive alguns diferentes cenários, onde poderia escolher uma vida mais tranquila, mais de paz, mas gosto de fazer o que sinto no coração. Voltei para o que Deus tem na minha vida como propósito e o que tenho no meu coração.

David Luiz deixou o Brasil em 2007, após somente duas temporadas como profissional do Vitória. Desde então, as vindas ao Brasil sempre foram cercadas por sentimentos à flor da pele. Em 2013, a consagração como campeão da Copa das Confederações no Maracanã. Em 2014, o trauma do 7 a 1 no Mineirão.

A última vez que David Luiz entrou em campo no país aconteceu em 26 de março de 2016, quando foi titular da seleção brasileira no 2 a 2 com o Uruguai, na Arena Pernambuco. Chegou a hora de matar a saudade.

“É uma das melhores páginas que vou viver na minha carreira”

David Luiz assinou contrato com o Flamengo até o fim de 2022, com clausula de liberação caso não se adapte ao futebol brasileiro e deseje voltar para a Europa. Se depender do carinho, no entanto, o zagueiro já está em casa e nos braços da torcida rubro-negra.

Fonte: GE