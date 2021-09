Dayane Mello é acusada de racismo: “Tem que ser branquinha”

Uma conversa de Dayane Mello com o sertanejo Tiago Piquilo chamou a atenção dos telespectadores de A Fazenda nesta segunda-feira (20). Os dois conversavam sobre tomar banho de sol quando a modelo disparou que não podia ficar “morena” por conta do trabalho.

“Tu sabe que eu não posso ficar muito morena por conta do meu trabalho, né?”, disse Mello, que causou estranheza em Tiago. “Não?”, questionou o sertanejo. “Não, tem que ser branquinha”, respondeu a modelo. “As campanhas não querem muito morena, querem uma beleza um pouco mais elegante do que muito…sabe?…morena [sussurrou]”, disse a peoa na sala do reality.

“Não posso pegar muito sol. As marcas as vezes não querem”, concluiu. “É mesmo…”, disse Tiago surpreso.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a fala da Dayane e acusaram a modelo de racismo por se referir a pessoas de pele clara como “mais elegantes”. A participante deu a entender que pessoas “morenas”, com a pele mais escura, não são sinônimos de elegância.

Fonte: Popline