De Hélio Lopes a Guilherme Lopes, baixo São Francisco bem representado na ALE

As eleições 2022 são uma excelente oportunidade para a população do baixo São Francisco reconquistar seu espaço na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE), com representante à altura da importância da região.

Bem articulado e dinâmico em suas ações, Guilherme Lopes é o cara que pode resgatar essa condição. Neto do ex-deputado estadual por três mandatos e ex-prefeito de Penedo, o médico Dr. Hélio Nogueira Lopes, Guilherme lidera atualmente as ações na área de saúde púbica no município, conquistando ótimos resultados, como a melhor cidade acima de 50 mil habitantes na atenção básica e no centro de especialidades odontológicas (CEO), segundo os últimos indicadores.

Lopes é filho do atual prefeito de Penedo, o engenheiro civil, Ronaldo Lopes, que tem aproximadamente 90% avaliação positiva segundo pesquisas.

O jovem Guilherme Lopes é formado em Engenharia Civil em Brasília, com MBA em gestão de processos também na capital federal, tem uma experiência no campo da assessoria parlamentar onde atuou por 8 anos no Senado Federal, conhecimento que faz muita diferença para o desenvolvimento de ações no Poder Legislativo.

A disposição para o trabalho e o amor por Penedo são características agregadas ao DNA de Hélio, Ronaldo e Guilherme Lopes.

Filho e neto absorveram os ensinamentos de Dr. Hélio, vítima da pandemia de Covid-19, orientações que são aplicadas no dia a dia da administração da cidade que precisa voltar a estar bem representada na Casa de Tavares Bastos.

