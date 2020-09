De virada, Atlético-GO vence o Vasco em São Januário

A zebra quase passeou em São Januário, nesta quinta-feira e o Atlético-GO venceu o Vasco, de virada, por 2 a 1. Germán Cano abriu o placar para o Cruz-Maltino e Renato Kayzer, em noite inspirada, fez os dois do Dragão, em partida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Atlético chegou a nove pontos, deixou o Z-4 e é 14º colocado, enquanto o Vasco caiu para a sexta posição, estacionado com 14 pontos. O time de São Januário volta a campo no domingo, às 20h30, para fazer o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos pela 10ª rodada. Mais cedo, às 18h, os goianos enfrentam o Bahia, em Pituaçu.

Fonte: Terra