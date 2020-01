De virada, CSA vence Jaciobá por 3 a 2

O CSA conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Alagoano, desta feita sobre o Jaciobá, por 3 a 2, de virada, no Estádio Rei Pelé, e se isolou na liderança da competição, com seis pontos. Válida pela 2ª rodada, aberta nesta terça-feira (28), a partida única teve a transmissão ao vivo pela TV Mar e Gazetaweb.com.

Os gols do Azulão foram marcados por Rodrigo Pimpão, duas vezes, e por Jean Cléber. Ambos entraram no segundo tempo do jogo. E o Jaciobá fez com Luciano, também duas vezes.

Isolado na liderança do Estadual, com seis pontos, o Azulão do Mutange terá agora o seu próximo confronto pela Copa do Nordeste, fora de casa, contra o River-PI, no sábado (1º), às 16 horas, no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina. Já no dia 6 de fevereiro, o time azulino tem duelo pela Copa do Brasil, na estreia, às 20h30, com o Vitória-ES, no Estádio Salvador Costa, na capital capixaba.

E pelo Campeonato Alagoano, o CSA terá pela frente o CSE, apenas no dia 16 de fevereiro, desta vez em casa, no Estádio Rei Pelé, às 16 horas.

Quanto ao Jaciobá, com um ponto, ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação. E voltará a campo pela 3ª rodada do Estadual no dia 5 de fevereiro (quarta-feira), contra o Murici, no Estádio Edson Matias, às 19 horas.

Como detalhe: a partida marcou o retorno à arbitragem de Francisco Carlos do Nascimento, que estava sem atuar desde 2018, por ter sido denunciado na Operação Cartola, sob a acusação de envolvimento em esquema de resultados de jogos na Paraíba. Foi absolvido, à época, e, diante disso, entrou com pedido de liminar para voltar a trabalhar nos jogos, e conseguiu. Chicão atuou neste jogo como quarto árbitro.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb