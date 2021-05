Decreto é prorrogado sem novas alterações nas regras da fase vermelha

O governo de Alagoas divulgou nesta terça-feira (25) que vai manter por mais 7 dias as atuais regras da fase vermelha do protocolo do distanciamento social controlado. O motivo é a instabilidade nos indicadores da pandemia do coronavírus.

“Nós observamos ao longo dos últimos dias um crescimento do contágio em Alagoas e da ocupação hospitalar. Isso significa que o estado, infelizmente, mantendo o ritmo de contágio, vai ter que voltar a tomar medidas no sentido de defender a vida, fortalecendo o distanciamento social e o isolamento”, disse em entrevista coletiva o governador Renan Filho (MDB).

O prazo mais curto que o dos decretos anteriores, que costumava ser de 14 dias, é para ganhar tempo para uma avaliação mais rigorosa da evolução da pandemia antes de decidir pelo retorno das restrições.

“Nós estamos em observação profunda agora, poderíamos ter tomado decisões hoje, mas decidimos que vamos prorrogar o decreto por mais 7 dias e a tendência é que tomemos, dentro desses 7 dias, novas decisões para garantir a preservação de vidas”, explicou Renan Filho.

As principais regras da fase vermelha são as seguintes:

Cinemas, teatros, museus, circos e parques temáticos estão autorizados a funcionar com 30% de ocupação

Shoppings podem funcionar até 21h todos os dias

Lojas do centro podem funcionar de 9h às 17h todos os dias

Bares e restaurantes podem receber clientes para consumo no salão até as 21h todos os dias

Templos, igrejas e demais instituições religiosas podem funcionar com 30%

Restrição de circulação de 22h às 5h, exceto para serviços essenciais

Os eventos sociais seguem proibidos no estado.

“O setor de eventos dialogou nessa semana com o governo. A proposta para reabertura, infelizmente, não temos como reabrir todos os segmentos. E evento significa pessoas juntas em determinados lugares. São coisas complexas de se articular na pandemia. Estamos precisando tomar medidas no contrafluxo disso”, justificou o governador.

As fases do protocolo de distanciamento social

Em junho de 2020, meses depois de a pandemia fazer as primeiras vítimas no estado, o governo de Alagoas desenvolveu o Protocolo Sanitário de Distanciamento Social Controlado para estabelecer diretrizes a depender do nível de contágio da doença.

O documento determina o que pode e o que não pode abrir, de acordo com a fase em que o estado estiver classificado — são cinco cores: vermelha (mais rígida), laranja, amarela, azul e verde (mais flexível).

Contudo, várias regras foram flexibilizadas nos últimos meses. Oficialmente, o estado está na fase vermelha, mas há permissões para setores que só seriam autorizados na fase verde, como cinemas e teatros, por exemplo.

Fonte: G1/AL