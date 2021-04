Decreto Municipal nomeia membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em Penedo

A Prefeitura de Penedo publicou no Diário Oficial do Município o Decreto n.° 727/2021, que nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB.

O Decreto Municipal assinado pelo Prefeito Ronaldo Lopes trata da composição do referido conselho, para o biênio 2020/2022 seus membros e respectivos suplentes.

A composição do conselho é formada por representante do poder executivo municipal, professores das escolas públicas municipais, diretores das escolas, representantes dos técnicos administrativos das escolas, representantes dos pais de alunos, dos estudantes e do conselho municipal de educação.

Além disso, também fazem parte representantes do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescentes e das escolas quilombolas.

O Decreto Municipal n.° 727/2021, assim como a composição desse conselho, podem ser visualizado por meio desse link.

por Thiago Sobral – jornalista Decom PMP