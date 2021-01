Decreto reconhece situação de emergência de 42 municípios por causa da seca

O governo do Estado decretou situação de emergência em 42 municípios alagoanos por 180 dias. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira (20). A estiagem voltou a assolar cidades das regiões do Sertão e Agreste de Alagoas após a chegada do verão.

Segundo texto do decreto publicado no Diário Oficial, os impactos da seca vêm provocando perdas significativas na agricultura e pecuária do semiárido, comprometendo até mesmo o abastecimento de água para o consumo humano.

A medida é necessária para acelerar as ações de ajuda à população dos municípios afetados pela seca. Os municípios contemplados com o decreto são: Água Branca, Arapiraca, Batalha, Belém, Belo Monte, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Coité do Noia, Craíbas, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Girau do Ponciano, Igaci, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Major Izidoro, Maravilha, Mata Grande, Minador do Negrão, Monteirópolis, Olho d’Água das Flores, Olho d’Água do Casado, Olho d’Água Grande, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Paulo Jacinto, Piranhas, Poço das Trincheiras, Quebrangulo, Santana do Ipanema, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira, Tanque d’Arca e Traipu.

Os órgãos estaduais localizados nas áreas afetadas, competentes para a atuação específica, adotarão as medidas necessárias para o combate à Situação de Emergência, em conjunto com os órgãos municipais.

Com informações da AMA