Defensoria Pública quer suspender circulação da nota de R$ 200

A nova nota de R$ 200 já está em circulação no mercado brasileiro desde o início de setembro. No entanto, a cédula gerou controvérsias por conta de sua dimensão, o que resultou em uma Ação Civil Pública da Defensoria Pública da União. Os defensores alegam falta de acessibilidade, já que as novas cédulas têm as mesmas dimensões da nota de R$ 20.

A ação foi protocolada no dia 9 de outubro. Além da DPU, o documento também é assinado em conjunto com a Defensoria Pública do Distrito Federal e com a Organização Nacional de Cegos do Brasil. A medida também prevê multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento.

“A inviabilização da identificação da nova cédula pelas pessoas com deficiência visual, por gerar efeitos de exclusão e prejuízo ao exercício dos direitos dessa comunidade, caracteriza discriminação por parte da Administração Pública”, diz trecho do documento.

Segundo o Banco Central, o lançamento da nota de R$ 200 com o mesmo tamanho da de R$ 200 foi porque “não haveria tempo hábil para adaptações no parque fabril da Casa da Moeda nem para fabricação por fornecedor estrangeiro”.

Ainda de acordo com o BC, “imprimir mais cédulas de R$100 até o volume necessário não se mostrou alternativa factível, pois a capacidade de produção da referida denominação no ano de 2020 estava comprometida”.

A Defensoria Pública solicita que a Justiça determine o recolhimento das notas de R$ 200 que já estão em circulação. Além disso, que a produção de novas cédulas sejam em dimensões diferentes das já existentes.

Nota de R$ 200

As cédulas já estão em circulação e sua distribuição deve ocorrer até o fim do ano. No total, são 450 milhões de notas estampadas com o lobo-guará.

A cédula possui tons cinza, azul e sépia e o animal estampado é o lobo-guará. A escolha da estampa foi feita a partir de uma pesquisa realizada na época do lançamento das notas de R$ 2 e R$ 20.

Elementos de segurança presentes nas notas

Marca d’água e quebra cabeça

Assim como todas as cédulas da família do real, a de 200 reais também tem a marca d’água. Além disso, tem uma espécie de “quebra-cabeça”, que forma o número 200 no lado superior esquerdo.

Número que muda de cor

Repare na barra brilhante que parece rolar pelo número e na mudança de cor, do azul para o verde.

Número escondido

Coloque a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um local bem iluminado. E veja o número 200 que está oculto no lado direito da cédula.

Alto-relevo

Passe os dedos sobre o lobo-guará, o número de 200 e sobre a inscrição Banco Central do Brasil no lado da nota em que aparece o animal. No lado da efígie da República, o relevo está na inscrição República Federativa do Brasil, nas flores e folhas nas laterais e em “200 reais”.

Fonte: FDR