Defesa Civil de Penedo monitora nível do Rio São Francisco

A Defesa Civil de Penedo está monitorando a elevação do nível do Rio São Francisco, registro feito três vezes por dia cuja referência são as réguas instaladas ao lado do principal ponto de captação de água para o abastecimento da cidade, situada na Rocheira.

Entre os dias 15 e 20 deste mês, o nível do rio passou de 1,75 m para 2,42 metros no local onde a primeira régua que mede a altura da lâmina d’água já está submersa.

A elevação é decorrente de mais água liberada do reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, localizada em Piranhas-AL, barragem da Chesf que chega neste final de semana com vazão de 3.000 m³/s (três mil metros cúbicos por segundo).

Além de monitorar o nível do rio São Francisco, a Defesa Civil de Penedo visitou locais que historicamente são inundados por motivo de cheia, na cidade e na zona rural.

A inspeção também serve para alertar moradores das áreas mais próximas da margem para a necessidade de deslocamento para lugar mais seguro, recomendação massificada por meio de divulgação nas rádios da cidade, portais de notícias e grupos de whatsapp.

Caso seja necessário, a Prefeitura de Penedo disponibilizará meios para retirada de bens pessoais e tem espaços públicos para acolher eventuais desabrigados.

Segundo a CHESF, até o próximo dia 24, a vazão na região do Baixo São Francisco deve chegar a 4.000 m³/ s, sendo que o registro mais recente dessa média entre Alagoas e Sergipe aconteceu em 2009, com impacto de pouca proporção em Penedo.

