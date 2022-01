Defesa Civil de Penedo realiza ação preventiva na zona rural do município

A Defesa Civil de Penedo cumpre mais uma ação preventiva relacionada com o alerta de cheia para a região do Baixo São Francisco.

A estrada de acesso ao povoado Ilha das Canas está sendo recuperada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), pasta responsável pela recuperação e manutenção de rodovias e ruas, dentre outros trabalhos cotidianos da gestão Crescendo Com Seu Povo.

“Iniciamos os trabalhos hoje (terça, 25) e até quinta-feira essa estrada deve estar toda regularizada”, informa o engenheiro Ivo Costa, Secretário da SEMSP e membro da Defesa Civil de Penedo.

A intervenção na comunidade historicamente afetada pelo aumento do nível do rio São Francisco viabiliza o tráfego de veículos, facilitando assim o resgate de pessoas e material, caso se faça necessário, apoio que a Prefeitura de Penedo levou aos comerciantes da Prainha.

Defesa Civil de Penedo orienta desocupação da Prainha

A área pública de lazer frequentada por banhistas locais e turistas está inundada desde o último final de semana e foi visitada pela Defesa Civil, órgão que recorre aos meios de comunicação de massa e ferramentas da Internet para informar sobre medidas de precaução.

O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), Maciel Oliveira, informa que a vazão atual do rio entre Alagoas e Sergipe é de quatro mil metros cúbicos por segundo e destaca a atuação do governo Ronaldo Lopes.

“Nós estamos orientando as prefeituras e acompanhamos especificamente a Prefeitura de Penedo que instalou a sua Sala de Situações e de Crises e a Defesa Civil, que tomou várias providências”, informa Maciel Oliveira.

De acordo com informe divulgado pela Chesf, a vazão de 4.000 m/s será mantida até a o primeiro dia de fevereiro, média que pode variar conforme a elevação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, assim como devido às chuvas em nossa região.

Confira abaixo no link abaixo produzido pelo Departamento de Comunicação (Decom) da Prefeitura de Penedo, com imagens aéreas registradas nesta terça, 25, sobre o Rio São Francisco e a cidade.

por Fernando Vinícius – Decom PMP