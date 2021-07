Definida a data para retorno das aulas presenciais na rede estadual de Alagoas

O retorno das aulas presenciais nas escolas da rede estadual de Alagoas já tem data definida: 16 de agosto. A decisão foi publicada pela Secretaria da Educação (Seduc) no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (6). As atividades presenciais estão suspensas há mais de um ano, por causa da pandemia do coronavírus.

A justificativa do governo do estado para iniciar a retomada gradual das atividades na rede pública é o fato de que os professores se vacinaram, pelo menos com primeira dose, contra a Covid-19. A previsão é de que toda a categoria receba a segunda dose, que completa a imunização, até o próximo mês.

O retorno, contudo, não vai ser integral. As aulas acontecerão em formato híbrido, com atividades presenciais e não presenciais e a presença em sala de aula de 50% dos estudantes matriculados em cada turma.

“Os estudantes participarão das aulas presenciais por revezamento semanal, inicialmente com 50% dos alunos de cada turma e gradativamente esse percentual será ampliado, considerando o contexto da pandemia de Covid -19,” cita um trecho da publicação.

Embora o Estado afirme que há segurança para a medida, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas (SINTEAL) contesta a previsão de que todos os professores estão completamente imunizados contra a Covid até agosto. O sindicado diz que, para que a segurança sanitária seja efetiva, seria necessário imunizar toda a comunidade escolar.

Segundo a portaria, a divulgação sobre a volta às aulas será de responsabilidade das escolas, que deverão repassar a informação para os alunos. Além disso, as unidades de ensino devem realizar a preparação dos espaços físicos, seguindo os protocolos e normas de prevenção contra a Covid-19.

Os recursos que serão utilizados pelas escolas para se adequarem às exigências sanitárias serão do Programa Rumo às Aulas, disponibilizados pelo repasse financeiro emergencial. O Governo de Alagoas afirma que as 310 escolas da rede já começaram a receber os recursos do programa.

Fonte: G1/AL