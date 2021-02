Definidas semifinais da Copa Alagoas 2021

Os confrontos das semifinais da Copa Alagoas 2021 já estão definidos. As partidas irão ocorrer na quarta-feira (10). O primeiro jogo será entre Coruripe e Desportivo Aliança, às 16h, no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe. A segunda semi acontece entre ASA e Jaciobá, às 20h, no estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Coruripe e ASA possuem o mando de campo, por terem realizado melhor campanha na fase de grupos.

Na semifinal, em caso de empate, a vaga será decidida em cobranças de pênaltis. Neste domingo (07) dois jogos fecharam o grupo B. Em Maceió, o Coruripe goleou o CSA por 3 a 0, no estádio Nelson Peixoto Feijó, e confirmou a primeira posição na chave com 9 pontos e 100% de aproveitamento na Copa Alagoas.

No clássico do sertão, o Jaciobá foi para cima e venceu o CEO, por 2 a 1, no estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores. O Azulão do sertão foi aos quatro pontos e garantiu a segunda vaga.

Fonte: FAF