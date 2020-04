Deizinho diz que Murici merece título do Estadual

Artilheiro do Campeonato Alagoano antes da paralisação devido a pandemia do coronavírus (COVID-19), o atacante do Murici, Deizinho conversou com a Gazetaweb na tarde desta sexta-feira (3), e falou sobre a campanha no Estadual, a artilharia e disse ainda que caso o campeonato não retome o time da Zona da Mata terá que ficar com a taça.

Líder da competição com doze pontos, dois à frente do CSA e do CRB, o Verdão venceu os três maiores times do Estado e, de certa forma, surpreendeu muita gente. Na primeira rodada o Murici, derrotou o Galo por 1 a 0, já na quarta rodada a vítima foi o Azulão e na rodada seguinte a equipe alviverde superou o ASA. Ambos também por 1 a 0.

Sobre a bela campanha realizada, Deizinho se mostrou bastante orgulhoso do desempenho da equipe. “Estava muito feliz pela campanha que nossa equipe vinha fazendo, não foi fácil, mas o grupo vinha lutando e batalhando”, disse o atacante.

Nesta sexta, o Ministério da Saúde divulgou os números de casos confirmados do coronavírus em todo o Brasil. Em Alagoas, já foram registrados dois óbitos e aumentou de 18 para 23 o número de casos confirmados. No país, o número de casos confirmados chegou a 9.056 e 359 óbitos. Devido a isso, alguns estaduais já repensam maneiras de decidir suas competições, já que o calendário fica cada vez mais apertado.

Tendo em vista esta situação, Deizinho opinou sobre o Alagoano e opinou sobre quem deverá ficar com o título caso o campeonato não seja retomado. “Caso não volte o Estadual, nós merecemos o título, pois temos méritos para isso, já que somos o líder e não foi fácil chegar aonde estamos”, opinou o jogador alviverde.

Com quatro gols, o atleta está isolado na artilharia, mas, divide os méritos com todo o grupo do Murici, se sente feliz e diz que nada acontece por acaso. De acordo com ele, se tornar artilheiro é fruto do trabalho sério, dedicado e focado no dia a dia.

Por fim, o jogador revelou estar com bastante saudade dos campos e torce para que a pandemia passe logo. “Que Deus nos abençoe e tudo isso acabe logo, já estou sentindo muita falta de estar em campo”, finalizou Deizinho.

por Jean Nascimento/Gazetaweb