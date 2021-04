Del Valle elimina o Grêmio e vai para o grupo do Palmeiras na Libertadores

Em plena Arena do Grêmio, o Independiente del Valle venceu por 2 a 1 de virada e eliminou o Grêmio da Libertadores. O Imortal até abriu o placar no início do primeiro tempo, com Jean Pyerre. Mas não matou o jogo ao longo da etapa inicial e acabou tomando o empate. No segundo tempo, o Del Valle voltou melhor, aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais e conseguiu a virada de novo com Ortíz.

Com a classificação para fase de grupos da Libertadores, o Del Valle vai para chave A e se junta ao Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario. Eliminado, o Grêmio agora joga a Sul-Americana.

Fonte: Futebol Latino