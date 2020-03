Delmiro Gouveia fecha estradas vicinais e limita acesso à cidade por causa da Covid-19

A prefeitura de Delmiro Gouveia fechou parte das estradas que dão acesso à cidade. A medida foi tomada para evitar o contágio do novo coronavírus na cidade, que não apresenta nenhum caso suspeito até o momento. Ao todo, foram fechadas cerca de 10 estradas vicinais. Apenas três entradas estão liberadas.

Estão liberadas as entradas:

* Maria Bode, que faz divisa com Paulo Afonso – BA

* Jatobá, que faz divisa com Pernambuco

* AL 220

“Tomamos essa medida para ter um maior controle do fluxo de pessoas, já que fazemos fronteira com os estados de Pernambuco e Bahia, que já tem grande número de casos, e nós não temos nenhum caso registrado ainda”, explica Samir de Sena, membro do Conselho de Crise da cidade.

Segundo o decreto publicado pelo prefeito Eraldo Cordeiro na sexta-feira (20), os veículos que fazem transporte rodoviário de passageiros devem, ao entrar na cidade, ser inspecionados pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, para averiguar se há pessoas com sintomas do Covid-19 (leia o decreto na íntegra).

Se for constatado algum suspeito, as autoridades deverão encaminhar de volta ao município ou cidade de origem do passageiro, preservando sua segurança e tomando todas as medidas para que não haja contaminação.

Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesau) no último domingo (22), Alagoas tem 7 casos confirmados de Covid-19, outros 85 suspeitos e 63 descartados.

Fonte: G1/AL