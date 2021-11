Depois de ser agredida, mulher consegue escapar e denuncia companheiro por agressão

Uma jovem de 27 anos conseguiu fugir das agressões do companheiro depois de pular pela janela de casa e pedir ajuda aos vizinhos na noite desse domingo (28) no bairro do Clima Bom, em Maceió. O suspeito das agressões foi preso.

Segundo a polícia, a mulher estava com o rosto inchado e com vários hematomas espalhados pelo corpo. Ela contou aos policiais que a briga foi causada por ciúmes e que a intenção do companheiro era a de matá-la.

O suspeito das agressões, um jovem de 23 anos, tentou resistir à prisão, mas foi detido e levado para a Central de Flagrantes.

Fonte: G1/AL