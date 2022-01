Deputada Tereza Nelma destina recursos e equipamentos para Penedo

Uma praça no povoado Tabuleiro dos Negros, veículo e equipamentos para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, verba para reformar parte do abrigo de idosos do Lar São José e recursos para tratamento de pessoas com câncer que residem em Penedo.

Todos esses investimentos em assistência social e saúde pública foram viabilizados pela deputada federal Tereza Nelma (PSDB/AL), parlamentar que entregou o novo carro para o trabalho dos conselheiros tutelares penedenses nesta quarta-feira, 06.

Única mulher eleita por Alagoas para o Congresso Nacional, Tereza retorna a Penedo cumprindo o que foi acordado durante sua visita em agosto de 2021, em articulação com o Prefeito Ronaldo Lopes, inclusive o pleito da associação que dirige o Lar São José, asilo anteriormente administrado pela Santa Casa de Misericórdia.

A sensibilidade da deputada federal para as causas sociais foi parabenizada nos discursos dos representantes do Conselho Tutelar, do Fórum Estadual de Conselheiros e ex-Conselheiros e da Câmara de Vereadores.

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira, agradeceram o empenho de Tereza Nelma que anunciou mais um investimento para Penedo: recurso para a construção de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

O investimento atende solicitação da gestão Crescendo Com Seu Povo e será instalado no bairro Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro onde 1.229 famílias inseridas em programas sociais estão em situação de vulnerabilidade social (pobreza ou extrema pobreza).

O CRAS do Oiteiro funciona atualmente em imóvel locado e pequeno para os serviços que serão melhor oferecidos em sua futura sede própria, o terreno da antiga Escola Estadual Leônidas Souza, desativa há décadas e que tinha apenas as paredes e o alicerce quando de sua demolição no início do programa Meu Bairro Melhor.

Após a solenidade realizada em frente da sede da Prefeitura de Penedo, Tereza Nelma e o Prefeito Ronaldo Lopes mostraram ao presidente da Associação Quilombola do Tabuleiro dos Negros, José Cícero da Silva; e ao ex-vereador Fagner Matias e seu irmão Farley Matias o projeto da praça que será construída na comunidade localizada na zona rural.

O investimento vai urbanizar a área onde tradicionalmente ocorrem os festejos do povoado, com espaço de lazer e convívio maior porque o Prefeito Ronaldo Lopes desapropriou uma área vizinha do local para ampliar a praça que terá o nome do falecido vereador Leôncio Matias, homenagem justa e aprovada por todos os participantes da reunião.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP