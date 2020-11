Desembargador derruba ação movida por Ivana Toledo e autoriza retomada de obras em Penedo

Obras que melhoram a qualidade de vida da população foram suspensas em Penedo por conta de uma ação movida pela candidata Ivana Toledo. A ex-secretária de Assistência Social condenada por improbidade administrativa sofreu mais uma derrota nos tribunais, agora com a autorização para a retomada do Pró-Estrada na cidade.

O programa de pavimentação asfáltica desenvolvido pelo governo estadual estava em sua segunda etapa na cidade que ganhou, graças a Renan Filho, novos investimentos em educação, saúde, segurança pública e infraestrutura.

O investimento atual em mobilidade urbana, com ruas asfaltadas e drenagem de águas pluviais, atende quatro bairros de Penedo e sua interrupção, gerada por políticos sem compromisso com o povo, revoltou moradores.

Em um dos vídeos que circulam em grupos de Whatsapp, Jordania Araújo desabafa. “Nós nos sentimos muito triste. É um descaso desse pessoal de não entender que, independente de política, aqui tem moradores, tem pessoas”, relata a moradora do Alto São João, uma das localidades onde o Pró-Estrada já havia iniciado os trabalhos.

Jordânia descreve os problemas para sair de casa durante o período de chuvas. “Diante de tanto sofrimento, pedimos a Deus que nosso prefeito consiga fazer alguma. Estou muito decepcionada com os adversários por não olhar pelo povo, o pessoal está indignado com isso”, diz a moradora da localidade fundada por seus bisavôs.

“As máquinas estavam aqui e colocariam asfalto no Alto São João, mas o que nós estamos vendo é uma obra paralisada pela candidata que não faz nada e agora não quer deixar os outros trabalharem. Penedo não pode aceitar isso, nós vamos reverter esse quadro”, disse o vice-prefeito Ronaldo Lopes em vídeo, demonstrando apoio para ao pleito cuja solução veio na noite de ontem (sexta-feira, 06).

Consciente de suas obrigações com o povo de Penedo, o prefeito Marcius Beltrão acionou a Procuradoria Geral do Município e entrou com mandado de segurança para a retomada dos trabalhos. O direito ao bem estar de todos foi devolvido ao povo de Penedo por meio de decisão liminar assinada pelo Desembargador Mauricio Breda Filho, do Tribunal de Justiça de Alagoas.

por Fernando Vinicius/Assessoria RL