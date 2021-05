Deslizamento de terra compromete trecho da BR-101, em São Miguel dos Campos

Um deslizamento de terra comprometeu trecho da BR-101, em São Miguel dos Campos, na manhã desta segunda-feira, 31. Por sorte, não houve acidentes de trânsito no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o asfalto cedeu no quilômetro 138 da rodovia nas primeiras horas da manhã. Uma faixa da pista foi prejudicada, e houve interdição total do trecho.

Populares que passaram pelo local informaram que já há sinalização e que os motoristas recebem orientações. As informações iniciais são de que chovia no momento do deslizamento.

Por volta de 9h, a PRF comunicou que os veículos de pequeno porte precisam desviar por dentro do município. Já caminhões e outros veículos de grande porte podem usar a BR-316, no quilômetro 101 da BR-101, e seguir até Arapiraca, para sair no quilômetro 200 da BR-101. Os condutores que estão vindo na direção decrescente podem seguir a recomendação no sentido inverso.

Ainda segundo a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai providenciar a obra de reconstrução.

Fonte: TNH1