Deslizamento em SP: corpos de família alagoana são identificados

Uma família alagoana está entre as vítimas que morreram no deslizamento de uma barreira sobre casas na cidade paulista de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, no domingo (30). Os corpos de José Ailton Vitor Silva, 30 anos, Adriana da Silva dos Santos, 33 anos, e do filho do casal, Oziel da Silva Santos, de 2 anos, foram identificados no início da noite desta segunda-feira (31).

A família morava em São Miguel dos Campos, cidade que fica a 60 km de Maceió, antes de se mudar há cerca de 1 ano para São Paulo, em busca de melhores oportunidades. Eles estavam dentro de casa, na rua São Carlos, quando a barreira desabou.

“Uma prima da minha mulher está em São Paulo acompanhando as buscas. A família da Adriana, que é aqui de São Miguel dos Campos, e a do Victor, que é de Marechal Deodoro, estavam muito apreensivas aguardando notícias”, disse Matheus Silva, parente de Adriana.

Uma pessoa que mora próximo ao local conseguiu gravar um vídeo que mostrar o momento do deslizamento (assista ao vídeo no início do texto).

Nesta segunda-feira (31), militares dos Corpo de Bombeiros e voluntários realizaram buscas para tentar acessar as casas que foram soterradas em Franco da Rocha. Imagens feitas pela reportagem da Globo News mostram que o resgate busca penetrar uma estrutura de concreto que estaria sobre as casas.

A região onde a família alagoana morava, em São Paulo, está sendo atingida pela chuva desde a última sexta-feira (28). Mais de 600 famílias ficaram desabrigadas e 24 pessoas morreram.

Fonte: G1/AL