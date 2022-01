Destino Alagoas é divulgado nos principais aeroportos do país

Vídeos promocionais que contemplam as sete regiões turísticas do Destino Alagoas estão sendo exibidos em alguns dos maiores aeroportos do país. A campanha “Seu Próximo Destino é Alagoas”, uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), está em circulação desde o início de janeiro e segue até o mês de fevereiro, mostrando as belezas e atrativos do Destino Alagoas.

“A ação promovida pela Sedetur leva a campanha promocional ‘Seu Próximo Destino é Alagoas’ a alguns dos principais aeroportos do país, por onde circulam milhares de pessoas todos os dias, fazendo com que o nosso Destino e todos os seus atrativos estejam em evidência, atraindo cada vez mais visitantes para o nosso Estado”, pontua o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcius Beltrão.

A campanha promocional circula nos aeroportos de Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Brasília (BSB), Viracopos (SP) e Curitiba (PR). No total, são exibidos dez vídeos de 15 segundos, contemplando as belezas naturais, o artesanato, a gastronomia e a cultura das sete regiões turísticas alagoanas – Grande Maceió, Cânions do São Francisco, Costa dos Corais, Região dos Quilombos, Caatinga, Agreste e Lagoas, Rios e Mares do Sul. Os vídeos circulam em saguões, salas de embarque, salas vip, totens de carregadores celulares e toaletes dos aeroportos.

Retomada Segura

A retomada segura e gradual do turismo em Alagoas conta com o selo Safe Travels da WTTC (World Travel & Tourism Council), entidade de turismo internacional que reconhece destinos ao redor do mundo que tenham implementado protocolos sanitários em padrão mundial.

No total, onze municípios alagoanos já foram contemplados com a certificação internacional – Pilar, Penedo, Maragogi, Porto de Pedras, Piranhas, Japaratinga, Delmiro Gouveia, Marechal Deodoro, Roteiro, Passo de Camaragibe e Maceió.

O estado também registra cerca de 1.962 empreendimentos turísticos com o selo do Turismo Responsável do Ministério do Turismo, ocupando o primeiro lugar do Nordeste em emissão de selos. As duas certificações levam em consideração a prática de condutas que tragam segurança para turistas, trabalhadores e moradores das regiões turísticas.

Fonte: Assessoria