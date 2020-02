Detran abre campanha educativa e de fiscalização para o Carnaval na segunda (17)

Durante o período carnavalesco, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), em parceria com o Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), irá assegurar que todos se divirtam com segurança e responsabilidade. E com o propósito de fortalecer o trabalho conjunto entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, o órgão executivo sediará, na segunda-feira (17), às 10h30, a abertura das ações de educação e fiscalização de Carnaval.

O encontro acontecerá no auditório da sede da autarquia e será marcado pela apresentação da campanha educativa 2020 – “No carnaval, quem vai pra rua vai de boa” -, pela mostra de dados estatísticos referentes aos acidentes de trânsito ocorridos em Alagoas, além de o balanço das ações da Lei Seca durante as prévias carnavalescas que irão acontecer na capital alagoana neste final de semana.

Estarão presentes, no momento, o presidente do Detran/AL, Adrualdo Catão, e o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Antônio Tenório, além de representantes e agentes dos órgãos fiscalizadores de trânsito, como a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) e a equipe da Operação Lei Seca.

De acordo com a competência de cada um, os órgãos atuarão fortemente durante o Carnaval por meio de operações em vários pontos do estado, com a missão de salvar vidas e garantir a tranquilidade da população, tendo em vista que é imprescindível aliar diversão e cuidado no trânsito.

SERVIÇO:

Encontro dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito – Operação carnaval

Data: 17/02/2020

Local: Auditório – Sede Detran

Horário: 10h30

Fonte: Agência Alagoas