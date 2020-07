Detran-AL autoriza que autoescolas façam aulas teóricas pela internet

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) autorizou que os Centros de Formação de Condutores (CFCs) realizem aulas teóricas pela internet e retomem o funcionamento dos serviços administrativos presenciais. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (1).

A autorização atende a uma deliberação do Contran, que estabeleceu o ensino remoto dos CFCs enquanto durar a pandemia.

De acordo com o Detran-AL, as videoaulas seguem o mesmo conteúdo pedagógico e grade horária das aulas presenciais e devem atender alguns requisitos técnicos, como a validação biométrica facial e o monitoramento da permanência do instrutor e dos alunos no sistema, além de permitir a auditoria das ações de cada usuário no sistema e interação entre o instrutor e candidato e o registro de relatórios com informações sobre as aulas.

Caso alguma autoescola descumpra os critérios de combate ao novo coronavírus, sofrerá as mesmas penalidades aplicadas para as aulas presenciais e o candidato será tido como faltoso. Clique aqui para conferir todos os critérios.

O Detran informou que o atendimento presencial para a abertura da primeira habilitação deverá ser previamente agendado no site (clique aqui) e, assim que o agendamento estiver disponível, a novidade será divulgada pelos canais oficiais do órgão e imprensa.

Fonte: G1/AL