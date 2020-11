Detran/AL disponibiliza abertura de processo de primeira habilitação online

Dar entrada no processo de primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou muito mais fácil em Alagoas. Com a novidade do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), o cidadão pode iniciar o processo de forma on-line, no site do órgão (detran.al.gov.br), o que traz muito mais agilidade, praticidade e evita deslocamentos ao atendimento presencial.

Apesar do procedimento ter ficado mais fácil, a segurança e proteção aos dados do usuário não foi deixada de lado. De forma inovadora no Brasil, o novo sistema foi construído em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para garantir a checagem eletrônica de algumas informações inseridas pelo candidato. Os dados informados precisam estar compatíveis com a base do Instituto de Identificação.

“Esse é mais um procedimento que o Detran de Alagoas oferece à sociedade de maneira direta e simplificada. O próprio candidato poderá emitir a guia de primeira habilitação em nosso site, em pouquíssimo tempo e no conforto de casa. Certamente será um serviço, na área de habilitação, de referência nacional nos quesitos segurança, eficiência, desburocratização e comodidade para os candidatos, além de contar com um grande potencial de melhorias e ampliação”, afirma o diretor-presidente da autarquia, Adrualdo Catão.

Como emitir

Inicialmente, a emissão da guia de primeira habilitação está disponível apenas para aqueles condutores cujo documento de identidade foi expedido em Alagoas. Os candidatos que não se enquadrarem nesse requisito, devem agendar o atendimento presencial em agendamento.seplag.al.gov.br para dar entrada na habilitação. Nesse caso, após aprovação no teste prático de direção veicular, permanece a exigência de assinatura de requerimento e entrega das cópias da documentação nas respectivas Ciretrans no interior ou nos postos de atendimento do Detran-AL na capital.

No site do Detran/AL, o candidato acessará a aba de “Serviços”, “Habilitação”, “Guias para Pagamento” e “1ª Habilitação”, onde preencherá seus dados pessoais, como RG, endereço residencial, e-mail, telefone, categoria(s) pretendida(s) e opção se deseja exercer ou não atividade remunerada ao volante.

As categorias disponíveis para 1ª habilitação são: “A”, “B” e “AB”. Também está disponível a Autorização para dirigir ciclomotor (ACC), “cinquentinha”, e “ACC e B”. Após a emissão da guia, o candidato deverá pagá-la nos agentes autorizados, agendar e realizar exames clínico/psicológico para clínica indicada na guia, realizar curso teórico de formação em um Centro de Formação de Condutores, a autoescola, agendar e realizar prova teórica de legislação de trânsito. Caso aprovado, deve realizar curso prático de direção e, por fim, o exame de direção.

O chefe de controle de condutores do órgão, Wilton Costa, explicou que, após o candidato concluir todas as etapas com sucesso, a CNH será emitida automaticamente. “Assim como os demais serviços de habilitação disponíveis na Web, o processo é automatizado, ou seja, após a conclusão de todas as etapas, ocorrerá a autorização da emissão da CNH automaticamente, sem exigência de requerimento impresso ou intervenção manual”, destaca.

O projeto não demandou custos financeiros ao órgão, visto que foi desenvolvido pela equipe de tecnologia do próprio Detran de Alagoas e outros setores envolvidos. Em caso de dúvidas ou mais informações, os usuários podem acessar o próprio site ou entrar em contato com o Call Center pelos números 0800 082 0154 (apenas para telefone fixo) ou (82) 3315-1533, das 6h às 18h, de domingo a domingo.

Fonte: Ascom Detran