Detran/AL disponibiliza agendamento on-line para serviço de 1ª habilitação

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) disponibiliza, a partir desta quarta-feira (08), o agendamento on-line para o atendimento presencial do serviço de 1º habilitação. A reabertura desse serviço seguirá as medidas preventivas ao novo coronavírus já adotadas pelo órgão para garantir a segurança da população e dos colaboradores.

De início, o serviço será oferecido exclusivamente na capital, na sede do Detran/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 99, próximo ao Atacadão. Para realizar o agendamento, que contempla tanto a emissão de guias como o encerramento de processos de 1° habilitação, basta que o usuário acesse o site do Detran (detran.al.gov.br). Logo na página inicial, identificará a opção “Atendimento Presencial para 1º HABILITAÇÃO”, e após clicar nesse link, ele deve preencher os dados solicitados e concluir o agendamento.

Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado em 1º de Julho, a autarquia autorizou o funcionamento remoto dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) do estado, o que possibilita a realização das aulas teóricas à distância, primeira etapa para obtenção da CNH. A reabertura do serviço de 1º habilitação irá beneficiar aqueles que desejam iniciar ou encerrar esse processo.

Os setores operacionais do Detran de Alagoas estão trabalhando para expandir o serviço a outros postos de atendimento do estado. Os usuários devem ficar atentos aos canais oficiais do órgão, como o site e redes sociais, pois qualquer novidade será divulgada, e em caso de dúvidas ou maiores informações sobre outros procedimentos devem entrar em contato com o Call Center por meio dos números 0800 082 0154 ou (82) 3315-1533.

