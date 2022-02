Detran/AL pede a ilegalidade das paralisações dos servidores

Após anúncio de nova paralisação dos servidores, o Departamento de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) informou, por meio de nota, nesta terça-feira (15), que entrou com ação judicial para pedir a ilegalidade das paralisações. Os trabalhadores cobram do governo de Alagoas a realização de concurso público e reajuste salarial.

Durante assembleia, os servidores decidiram paralisar as atividades novamente nesta quarta (16) e quinta (17). Essa é a terceira semana seguida de mobilizações. A categoria está em estado de greve desde setembro de 2021. Outra reunião ficou marcada para a próxima terça (22), com objetivo de decidir se haverá ou não greve geral por tempo indeterminado.

Em um trecho do comunicado, o órgão informou que a decisão de paralisar o serviço público é de inteira responsabilidade do sindicato da categoria e dos servidores do órgão. “O Departamento de Trânsito de Alagoas já tomou as medidas judiciais cabíveis em relação às duas últimas paralisações ocorridas em 2022”, informa.

Segundo a nota, caso o pedido de ilegalidade seja acatado, o Detran/AL pedirá que seja estabelecida uma multa por dia de descumprimento da liminar.

Durante os dias de paralizasão, apenas os mais de 45 serviços disponibilizados on-line continuarão ativos, além da realização das provas teóricas de direção no Shopping Maceió e no Shopping Miramar. Os serviços de veículo, agendamentos para prova teórica, agendamentos para teste clínico de direção, renovação de CNH, CNH definitiva e emissão de guias diversas continuam funcionando no site www.detran.al.gov.br.

por Rayssa Cavalcante – Gazetaweb