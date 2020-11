Detran-AL suspende atendimento na sede do órgão e serviços são reagendados

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran-AL) informou nesta terça-feira (10) que o atendimento ao cidadão na sede do órgão, que fica no bairro Tabuleiro, em Maceió, foi suspenso por causa de um problema no sistema de processamento de dados. Os atendimentos devem voltar ao normal na sexta-feira (13).

De acordo com com a chefia de infraestrutura tecnológica do departamento, o problema foi causado devido a um incidente no Data Center do órgão.

As pessoas que tinham atendimento agendado nesse período serão comunicadas e os serviços serão reagendados para novas datas.

Ainda segundo o Detran, a empresa especializada pelo fornecimento do equipamento foi acionada para realizar a manutenção do sistema. O atendimento dentro dos demais postos continua dentro da normalidade.

Fonte: G1/AL