Detran divulga calendário de licenciamento de veículos para 2022 em Alagoas

O calendário com as datas de vencimento do licenciamento anual de veículos para 2022, a “amarelinha’, já está disponível no site do Detran Alagoas. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é obrigatório. As penalidades em relação ao veículo não licenciado somente ocorrerão caso ele esteja circulando após vencimento do CRLV.

O CRLV somente será emitido após a quitação total dos débitos que incluem o pagamento de taxas e multas, DPVAT, sendo esse apenas para veículos em débito de anos anteriores a 2021 e IPVA.

Após os pagamentos, o documento pode ser acessado de forma digital através do site http://detran.al.gov.br/veiculos/emissao-crlv-digital/

Após o prazo de validade do documento do ano anterior, caso o cidadão não porte o CRLV atualizado, será devidamente autuado pela fiscalização de trânsito.

O veículo não licenciado no prazo estabelecido, estará sujeito a apreensão e pagamento de multas.

Fonte: G1/AL