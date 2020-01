Detran divulga lista dos serviços que estão disponíveis na internet

Garantir praticidade, conforto e agilidade para os usuários dos serviços do órgão são os principais objetivos do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL). Atualmente, o site da autarquia (www.detran.al.gov.br) oferece mais de 45 serviços online em diversas áreas. Porém, de acordo com a base de dados do departamento, 50% dos usuários ainda se deslocam até os postos de atendimento da capital e do interior para resolver pendências que poderiam ser feitas via portal.

O presidente do Detran/AL, Adrualdo Catão, ressalta a importância da ferramenta disponibilizada e solicita aos cidadãos que antes de sair de casa, acessem o site da autarquia para verificar se o serviço pode ser resolvido de forma mais prática pela internet.

“É uma facilidade que oferecemos graças à tecnologia, em dias que é tão comum as pessoas estarem conectadas seja pelo computador ou pelos Smartfones. Ao acessar o site, o cidadão tem a possibilidade de desburocratizar, agilizar e resolver questões sem a necessidade de se deslocar, evitando filas e economizando tempo”, destaca o gestor.

Segundo a chefe de articulação regional do Detran/AL, Ana Fábia, o mês de janeiro também é considerado atípico, uma vez que a maioria das pessoas estão de férias e aproveitam esse período para resolver situações junto ao órgão o que ocasiona o aumento do fluxo nos postos avançados.

Confira a relação de alguns serviços essenciais que estão disponíveis pelo site do Detran/AL nas áreas de habilitação e veículo:

Habilitação

Consulta de CNH

Emissão de guia de CNH definitiva

Emissão de guia de renovação de CNH

Solicitação de 2ª via de CNH

Emissão de guia de faltoso

Emissão de guia de reteste

Solicitação da Permissão Internacional para Dirigir P.I.D

Solicitação de Reciclagem Infrator/Reciclagem Preventiva

Emissão de guia para Mudança/Adição de Categoria

Agendamentos de provas teóricas e práticas de direção veicular,

Emissão de guia para exames de instrutores

Agendamento de requalificação de instrutores

Veículo

Consulta de veículo

Agendamento de vistoria

Emissão de guia de vistoria

Emissão de guia de Licenciamento (Amarelinha)

Emissão de guia para 2ª Via da CRV (Compra e Venda)

Emissão de guia para 2ª Via CRLV (Porte Obrigatório)

Emissão de guia para 1º emplacamento

Emissão de guia para transferência de propriedade

Emissão de guia para transferência de propriedade de outro estado

Emissão de guia de Licenciamento para outro estado

Emissão de guia para bloqueio administrativo

Emissão de guia para cancelamento de Gravame

Emissão de guia de infrações

De forma online, pode-se também agendar atendimento para orientações sobre o seguro DPVAT, verificar os procedimentos e documentos necessários para realização de diversos serviços, como também fazer consultas e verificar os valores das taxas. Além disso, é possível acessar o calendário de licenciamento anual, simular a prova teórica para habilitação e acessar informações estatísticas.

A direção do órgão reforça, que o Detran de Alagoas seguirá adotando medidas que facilitarão cada vez mais a vida da população e ainda no primeiro semestre desse ano, será lançado um novo portal que contará com uma área de segurança individualizada para o usuário proporcionando ainda mais conforto.

Dessa forma, ele receberá um login próprio com senha, e, através deste portal, ele terá permissão para entrar em áreas restritas que atualmente não é possível. Um dos benefícios da nova plataforma será a disponibilização do serviço de alteração de endereço, que no momento é apenas realizado de forma presencial nos postos de atendimento.

Em breve, serão divulgadas mais informações pelos canais oficiais do órgão e pela imprensa e em caso de dúvidas os usuários poderão entrar em contato com a Central de Atendimento pelos números 0800 082 0154 ou 3315-1533 e acompanhar as novidades do órgão pelas redes sociais.

Fonte: Agência Alagoas