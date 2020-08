Detran estabelece protocolo sanitário para a retomada dos serviços

Atento às medidas de segurança contra o novo coronavírus, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) estabeleceu um protocolo sanitário para retomar os serviços em todo o estado. Nesta segunda-feira (03), a autarquia divulgou essas medidas em portaria no Diário Oficial do Estado.

O atendimento será realizado majoritariamente após agendamento no site do órgão (detran.al.gov.br), a fim de evitar aglomerações e distribuir o fluxo de pessoas. Para o atendimento torna-se necessário o pagamento das guias antecipadamente e apresentação da documentação exigida conforme descrição dos procedimentos detalhados também no site.

Higienização

Para incentivar os cuidados sanitários, o Detran/AL promove uma campanha educativa em todos os postos de atendimento que já estão abertos e que vão reabrir. Por todo o espaço de atendimento, há disponibilidade de álcool em gel 70% para assepsia e demarcações sobre a distância mínima de um 1,5m.

Dessa forma, a autarquia está seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Decreto Governamental como prevenção à doença.

O usuário deve comparecer ao atendimento 30 minutos antes do horário agendado no site, utilizando máscara de proteção. O acesso ao espaço da vistoria e de atendimento será limitado a uma pessoa por serviço.

Serviços disponíveis

Postos que estiverem localizados nas dependências das Centrais JÁ seguirão o cronograma de abertura das Centrais. A abertura da 5ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Arapiraca, está condicionada à retomada do Arapiraca Garden Shopping.

A previsão é que os postos de atendimento estejam abertos em até 30 dias desde a publicação da portaria, ou seja, até o início de setembro todo o atendimento presencial deve ser retomado.

No momento, os serviços disponibilizados são:

– Veículos: 1º emplacamento, transferência de propriedade, transferência de UF, alteração de dados/características do veículo, bem como a 2ª Via do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e a entrega do documento.

– Habilitação: Abertura, encerramento ou reabertura do serviço de 1ª Habilitação, captura de foto, entrega de CNHs devolvidas pelos Correios, de Conserto ou recolhidas pela Fiscalização.

Os demais serviços serão liberados gradativamente. Qualquer novidade será devidamente comunicada por meio dos canais oficiais do órgão, o site e as redes sociais. Em caso de dúvidas ou mais informações, usuários podem entrar em contato com o Call Center pelo número 3315-1533 ou 0800 082 0154 (apenas para telefone fixo).

Fonte: Agência Alagoas