Detran reforça operação Lei Seca em AL para o feriadão de Finados

Com o aumento do fluxo de veículos por causa do feriadão de Finados, a fiscalização das rodovias em Alagoas vai ser reforçada já a partir desta sexta-feira (30). Para garantir uma viagem segura, o Departamento de Trânsito em Alagoas (Detran) informou que vai intensificar a operação Lei Seca.

Além disso, o Departamento de Trânsito dá dicas para que motoristas e passageiros não tenham imprevistos na estrada. Uma delas é manter a revisão do veículo em dia.

Também é indispensável conferir a calibragem dos pneus, a água do radiador, o óleo, a bateria e os freios.

Outra dica é para o motorista estar descansado para dirigir com segurança. Segundo o Detran, a maioria dos acidentes é causada por imprudência dos motoristas.

É necessário respeitar a sinalização, as leis de trânsito e os limites de velocidade da via. Manter uma distância segura em relação ao veículo da frente também é importante.

Além disso, a atenção com as crianças é fundamental. Vale lembrar que só podem ser transportadas no banco da frente crianças com mais de dez anos de idade.

