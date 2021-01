Dia Estadual do Vaqueiro pode ser oficializado em Alagoas

As raízes nordestinas fazem parte do cotidiano de quem mora na região árida e seca do Sertão. Uma das tradições desse riqueza cultural da região nordestina é o vaqueiro.

Um Projeto de Lei que foi protocolado na Assembleia Legislativa de Alagoas, de autoria do deputado Inácio Loiola (PDT), institui o último domingo do mês de Agosto como o Dia Estadual do Vaqueiro. Se o PL for aprovado, a referida data entrará no calendário oficial de eventos do Estado de Alagoas.

Figura símbolo da lida diária do Sertão, o vaqueiro é um personagem que também está presente de uma dos mais antigas práticas sertanejas, que é a pega de boi no mato. A tradição cultural foi transformadas em atividade esportiva praticada em todo o país, com competições e premiações para os destemidos cavaleiros que se embrenham no mato seco da caatinga vestidos com roupas de couro para pegar os bois.

“Da Zona da Mata ao Sertão, passando pelo Agreste, o vaqueiro está presente, realizando as mais diversas tarefas, tendo como premissa essencial cuidar do rebanho”, destacou Inácio Loiola.

Fonte: com assessoria