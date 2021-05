Dicas para organizar uma vaquinha para casamento

O casamento é uma data extremamente importante para o casal e sua família, e por mais que a ocasião tenha uma grande festa ou não, no momento em que calcular o que precisa para fazer a cerimônia e cuidados com os convidados, o valor fica alto, pois casamento requer investimento, e optar por uma campanha de vaquinha online pode ajudar nessa causa.

Muitas pessoas optam por essa arrecadação de valor online para seus casamentos, pois muitas pessoas se comovem ao saber que um casal quer concretizar seu amor através do casamento, unindo realmente laços familiares. E por isso que a seguir, daremos algumas dicas de como fazer uma vaquinha para casamento.

Caso faça uma festa

Para realizar uma festa de casamento dos sonhos não é algo simples, pois muito dinheiro deve ser investido para que seja da forma no qual os noivos sonharam. E, muitas vezes, as campanhas de crowdfunding ajudam para que esse sonho se concretize.

Caso os noivos já tenham uma quantia guardada e só precisa de mais um pouco também é uma boa ideia tentar arrecadar esse valor nas vaquinhas online, explicando a situação corretamente e divulgando estrategicamente, fará com que as pessoas se comovem com a situação e pensem em ajudar o casal soando para a campanha, e assim, garantindo o valor esperado para fazer a festa dos sonhos.

Vaquinha para o presente

A opção de fazer uma campanha de financiamento coletivo para comprar os presentes de casamento também é uma boa ideia, pois ao invés de receber presentes, que às vezes não terão muita utilidade para o casal, com a vaquinha dá para comprar o que os noivos realmente necessitam, e que complete o enxoval da casa deles.

E, com isso, dá também para combinar com os convidados de ajudarem na vaquinha ao invés de dar presentes, pois assim tudo será comprado e escolhido pelos próprios noivos, fazendo com que tenham coisas úteis e que realmente queriam para a nova casa.

Ajudar na lua de mel

A viagem da lua de mel também é uma das ocasiões mais importantes para os noivos dentro de um casamento, onde eles conseguem ir para algum lugar sonhado e aproveitar só entre eles o fato de estarem casados. Porém, a lua de mel com certeza é um dos custos mais elevados dentro do orçamento de um casamento, e optar por ajuda com vaquinha virtual pode ser uma boa opção para ajudar com o valor que falta.

Na campanha, colocar foto dos noivos, descrever o sonho dos dois e demonstrar animação para a campanha faz com que as pessoas se interessem mais em ajudar, portanto, se dedique na hora de montar a vaquinha , pense em cada detalhe, e em cada estratégia de divulgação, para que os noivos consigam o valor para a tão sonhada viagem a tempo.