Diego Alves, do Flamengo, testa positivo para covid-19

A situação dos goleiros do Flamengo é preocupante em relação aos diagnósticos de covid-19. Primeiro, o reserva César apresentou o teste positivo no começo desta semana. Nesta sexta-feira, o clube carioca anunciou que Diego Alves também está com o coronavírus.

“Em teste realizado pelo clube, na quinta-feira (03.09), o atleta Diego Alves testou positivo para covid-19, foi afastado e colocado em quarentena”, descreveu o comunicado do Flamengo.

Diego Alves já não havia jogado diante do Bahia em função de uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo. Como César também estava vetado, o jovem Gabriel Batista foi escalado na vitória por 5 a 3 e deve seguir na equipe para o compromisso deste sábado contra o Fortaleza, no Maracanã, pelo Brasileirão.

O Flamengo está em ascensão na competição nacional. Depois das vitórias contra Santos e Bahia fora de casa, o atual campeão subiu para o sexto lugar da classificação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. O líder é o Internacional, com 16.

Fonte: Terra