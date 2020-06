Diego Costa é condenado a seis meses de prisão

O atacante sergipano Diego Costa, que é naturalizado espanhol, foi condenado a seis meses de prisão e a pagar multa de 543 mil euros por fraude fiscal. O atleta teria sonegado mais de 1 milhão de euros na declaração do imposto de renda de 2014, no período em que se transferiu do Atlético de Madrid para o Chelsea. Naquela ocasião, segundo os promotores espanhóis, o atleta cometeu fraude através de empresas internacionais e na gestão de seus direitos de imagem. As informações foram publicadas pelo Marca.

Durante audiência realizada nesta quinta-feira, em Madri, Diego Costa se declarou culpado e entrou em acordo com as autoridades para substituir a pena de seis meses de prisão por multa adicional de 36 mil euros. No ano passado, ele pagou 1,14 milhão de euros para quitar dívidas tributárias.

Diego Costa retornou ao Atlético de Madrid em 2017. Ainda de acordo com a publicação do Marca, o clube adiantou pagamento do atleta para que pudesse se acertar com a Fazenda Espanhola.

O caso do jogador sergipano é mais um envolvendo jogadores famosos condenados por fraude fiscal na Espanha. A lista tem Messi, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Modric, Marcelo, Falcao, Mascherano e o treinador português José Mourinho.

Fonte: Globoesporte