Dilsinho é o cantor mais ouvido no Spotify Brasil

Dilsinho agora é o cantor brasileiro mais ouvido do Spotify. Totalizando 7.108.580 milhões de ouvintes/seguidores, essa é a primeira vez que ele atinge o topo do Spotify. Atualmente, Dilsinho está com 5 músicas no Top 200 do Spotify nacional. “Sogra” em 23°, “Libera Ela” feat Maiara e Maraisa em 31°, “Não Vai Embora” com Luísa Sonza em 32°, “Onze e Pouquinho” em 184° e ”Péssimo Negócio” em 190° lugar.

Além disso, Dilsinho ultrapassou a marca de 2 bilhões de views em seus clipes no Youtube. Hoje ele é o primeiro lugar nas rádios de todo o país no segmento samba e pagode e figura no topo da lista de mais ouvidos nas plataformas de streamings.

Fonte: POPline