Dimensão derrota o Aliança e dispara na liderança da segundona

O Dimensão Saúde derrotou o Desportivo Aliança por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (02) e assumiu a liderança isolada, com seis pontos do Alagoano Sub-23 (2ª Divisão). A partida ocorreu no Estádio da UFAL. O gol do Dimensão saiu aos 44 minutos do primeiro tempo. O Daniel Santos aproveitou a falha do goleiro e empurrou para as redes.

A segunda rodada teve início ontem (01), com a vitória do Zumbi por 2 a 0 sobre o Miguelense. Neste fim de semana acontece a terceira rodada. Os confrontos acontecem no Estádio da UFAL, iniciando às 15h. No sábado (05), o FF Sports encara o Miguelense e no domingo (06) jogam Desportivo Aliança e Zumbi. O Dimensão Saúde folga na rodada.

Fonte: FAF