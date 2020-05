Diretor da Juventus confirma procura por Arthur

Após a rádio “RAC1”, da Catalunha, divulgar o interessa da Juventus no meia Arthur, do Barcelona, o diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, confirmou que a Velha Senhora realmente deseja a contratação do jogador da Seleção Brasileira.

– Estamos conversando com o Barça como fazemos com o resto dos grandes clubes, porque será um verão em particular – disse o dirigente em entrevista à “Sky Sport Itália”.

Para liberar Arthur, o Barcelona poderia envolver o meia Miralem Pjanic na negociação. Como o mercado de transferências deve ser menos movimentado em relação a dinheiro por conta da crise enfrentada pelos clubes diante do novo coronavírus, uma troca não está descartada.

– Precisamos de ideias, acordos de troca e algo novo no próximo verão para o mercado de transferências – afirmou Paratici.

