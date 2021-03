Diretor de escola da Prefeitura de Penedo pode ser o próximo gestor da 9ª GERE

A Escola Paulo VI é parte da rede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e alcançou ótimos resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), desde 2017, ultrapassando as metas estabelecidas para 2019.

A unidade de ensino localizada na comunidade Cooperativa 2º Núcleo, zona rural de Penedo, oferta vagas do maternal ao Ensino Fundamental e tem se destacado positivamente.

As turmas do 1º ao 4º ano – o antigo primário – da Paulo VI alcançaram nota 6,2 (a meta era 6) no IDEB 2019. Nos anos finais, do 5º ao 9º ano, séries que antes eram identificadas como ginasial ou 1º Grau, conquistaram 5,2 para a meta de 5,0.

O sucesso no processo de ensino e aprendizagem habilitou o pedagogo Nilton do Nascimento, diretor da Escola Paulo VI, ao processo de seleção para coordenador da 9ª Gerência Regional de Educação (GERE).

Por determinação do governador Renan Filho, o setor vinculado à Secretaria de Estado da Educação adotou o critério de melhor índice no IDEB das escolas públicas, inclusive municipais, para inclusão no processo que prevê ainda análise curricular e testes avaliativos.

“Eu só tenho a agradecer a todos que confiaram em nosso trabalho na Escola Paulo VI e aos parceiros de trabalho, equipe administrativa, professores, pessoal dos serviços gerais, da cozinha ao porteiro, porque o IDEB é feito com a participação de toda comunidade escolar”, ressalta o professor Nilton, como é conhecido.

Caso venha a ser o próximo gestor da 9ª GERE, o diretor da escola da SEMED Penedo implantará o mesmo sistema de trabalho.

“Eu gosto de atuar em equipe, ouvindo propostas, e isso faz com que o nosso trabalho se torne mais agradável e colaborativo’, afirma o diretor da Escola Municipal Paulo VI.

“A educação ofertada pela Prefeitura de Penedo está se destacando em todas vertentes, avanços direcionados para nossos estudantes e que também se estendem aos nossos docentes, como é o caso do diretor Nilton”, explica a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves.

A gestora da SEMED Penedo destaca ainda que “a possibilidade de um dos nossos diretores ser tornar o próximo gerente da 9ª GERE coroa ainda a atuação de todos os gestores das escolas da SEMED que se dedicam, sem medir esforços, para que possamos continuar no caminho do desenvolvimento”, destaca a Secretária Cíntya Alves.

por Fernando Vinícius – Decom PMP