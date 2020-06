Diretor do SAAE/Penedo, Francisco Beltrão, morre de Covid-19

O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Penedo, Francisco Beltrão, que ficou alguns dias internado em um hospital da capital alagoana, faleceu no final da tarde deste domingo, 7 de junho.

No dia 18 de maio, o diretor do SAAE de Penedo passou a apresentar complicações respiratórias por Covid-19 e devido à gravidade do caso, teve que ser entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Após dias recebendo os cuidados necessários para evitar o comprometimento dos pulmões, Francisco Beltrão, de 63 anos, acabou não resistindo a doença que a cada dia vem fazendo mais vítimas em Alagoas.

Residente em Maceió, Francisco Beltrão assumiu o comando do SAAE Penedo em 6 de abril e desde então adotou uma extensa agenda de trabalho para garantir a excelência dos serviços prestados pela autarquia municipal.

Com Aqui Acontece