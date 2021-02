Diretor médico da Santa Casa alerta para aumento de casos graves de covid-19

O diretor médico da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Arthur Gomes Neto, gravou um áudio na manhã deste sábado, 13, para alertar a população sobre o aumento de casos graves de Covid-19. O gestor, que é médico e especialista em pneumologia, reforçou a importância de evitar aglomerações e manter as medidas sanitárias, como higienização das mãos e uso de máscara.

“Pessoal, eu queria fazer aqui mais uma vez um alerta. Na última semana, a gente observou um aumento assustador do número de casos de covid, inclusive de casos graves. Estamos com quase 20 pacientes internados na UTI, entubados. Esse aumento tem sido também observado pelo Governo do Estado na área da saúde pública, o que não vinha acontecendo. De modo que a gente tem que estar consciente de que, se não atender às medidas sanitárias de higiene das mãos, de evitar aglomerações, de usar máscaras, a gente pode chegar a situação que chegou o estado do Amazonas”, disse o diretor médico.

“Todo cuidado é pouco. Temos que nos preservar até a vacinação chegar ao patamar que se deseja. Bom Carnaval, muito cuidado, evite aglomerações, evite festas, mesmo que seja em pequenos grupos. Lá dentro pode ter um paciente que pode lhe contaminar”, recomendou Arthur Gomes Neto.

O TNH1 confirmou a autenticidade do áudio com a assessoria de comunicação da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que enviou uma nota sobre o assunto. Leia na íntegra.

“Em áudio gravado e divulgado na manhã deste sábado (13), o diretor médico da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Arthur Gomes Neto, pediu que a população alagoana mantenha os cuidados contra a covid-19 durante o período do Carnaval. O alerta se baseia no aumento do número de casos na capital na última semana, com o registro de 20 pacientes graves internados na UTI do hospital. A instituição mantém diálogo com a Secretária de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) para criar novos número leitos que serão ofertados ao setor público caso haja congestionamento. Para o gestor, que é médico e especialista em pneumologia, se as medidas de higiene e proteção, bem como evitar a aglomeração, não forem cumpridas, Alagoas poderá enfrentar, em um período muito curto, a mesma situação que é vivenciada no estado do Amazonas”.

Fonte: TNH1