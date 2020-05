Diretora da Faculdade de Medicina da Ufal morre com Covid-19

Morreu na tarde desta sexta-feira (22) Iasmin Duarte, professora e diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). Ela estava internada em um hospital particular de Maceió com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, desde o dia 15 de maio. A informação foi confirmada pela Ufal.

O sepultamento ocorre nesta sexta, no cemitério Parque das Flores. Por causa das normas para sepultamentos no período da pandemia do novo coronavírus, não haverá velório, e a quantidade de pessoas é limitada.

A reitoria decretou luto de três dias por causa do falecimento da professora. O reitor, Josealdo Tonholo se manifestou sobre a perda.

“Estamos todos muito tristes. Perdemos um ser de luz! A Ufal está em luto! A classe médica de Alagoas perde uma referência. Nós perdemos uma amiga!”, afirmou o reitor.

“Lamentável a partida da professora Iasmin. Estou muito triste mesmo, sem chão. Enfim, jamais esquecerei seu olhar carinhoso e seu jeito afetuoso. Sentirei muita falta dela”, lamentou a vice-reitora da Ufal, Eliane Cavalcanti.

A Faculdade de Medicina da Ufal emitiu nota de pesar.

“Com profunda tristeza, a Faculdade de Medicina informa sobre o falecimento de sua diretora, a professora Iasmin de Albuquerque Cavalcanti Duarte, hoje, dia 22 de maio de 2020. Poucas pessoas podem ser consideradas uma unanimidade e a professora Iasmin era uma delas: respeitada, admirada e amada por todos. Hoje a Famed perda aquela que considerava uma mãe”, diz a nota.

A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas também emitiu nota de pesar. “Deixa muita saudade a todos que a conheciam, por ser uma pessoa muito querida”, diz trecho da nota.

Iasmin de Albuquerque Cavalcanti Duarte era professora da Faculdade de Medicina da Ufal, especialista em Fisiologia e em Pediatria. Também era Doutora em Medicina Tropical, pela Universidade Federal de Pernambuco.

