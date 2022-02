Diretores, coordenadores e articuladores das escolas da Prefeitura de Penedo são orientados pela Semed

O ano letivo 2022 da rede pública municipal de Penedo começa no próximo dia 14 de março, mas o trabalho na Secretaria Municipal de Educação (Semed) já está sendo realizado com objetivo de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.

Nesta quinta-feira, 24, a pasta administrada por Cíntya Alves conclui a formação direcionada para diretores, coordenadores e articuladores de todas as unidades da rede da Semed Penedo.

A capacitação foi iniciada no último dia 16, com articuladores e coordenadores do Ciclo de Alfabetização, e prosseguiu para as demais equipes que administram as escolas das zonas urbana e rural, inclusive com temas específicos para a Educação Infantil.

“Temos uma equipe técnica que se empenha na formação dos profissionais da Educação da nossa rede, trabalho que priorizamos no início do ano letivo porque é de fundamental importância para a atualização de conceitos e o estabelecimento das diretrizes que nortearão a nossa prática pedagógica”, enfatiza Cíntya Alves.

por Fernando Vinícius – Decom PMP