Diretoria do SAAE Penedo recebe visita de comissão de vereadores

A diretoria executiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo recebeu a visita de comissão formada por vereadores do município.

O encontro realizado na manhã desta terça-feira, 28, na sede do SAAE Penedo atende solicitação da casa legislativa sobre informações detalhadas a respeito do funcionamento da autarquia municipal.

Todas as dúvidas apresentadas durante a reunião foram tiradas, assim como foi dado o devido encaminhamento dos documentos solicitados.

“O SAAE está de portas abertas para a população de Penedo e não seria diferente com os vereadores, eleitos para representar o povo no Poder Legislativo. Estamos sempre à disposição sobre o que se fizer necessário”, destaca Carlos Dias, diretor-presidente do SAAE Penedo.

Também participaram da reunião os diretores da autarquia, Jailton Santos (Operacional) e Ricardo Rodrigues (Corporativo).

Representando a Câmara Municipal de Penedo estavam o presidente Júnior do Tó e os vereadores Bili Marques, Denys Reis, Valdinho Monteiro e Cidoca.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP