Diretoria do Sindspem fecha mais uma parceria

No intuito de levar aos nossos filiados e seus dependentes (filhos e cônjuge) uma melhor qualidade de vida, a diretoria do SINDSPEM fechou uma excelente parceria com a Academia Saúde & Vida, que é uma da mais conceituadas no Estado.

A Saúde & Vida é administrada pelo o Professor de Educação Física e Atleta Penedense, Douglas Silva de Castro Monte (Prof. Douglas). Ele é campeão Sul-americano de Fisiculturismo e conquistou o título na categoria Men,s Physique, num certame que ocorreu entre os dias 13, 14 e 15 de Setembro/2019, em Lima, no Peru.

Os nossos filiados terão desconto de 37,5% na mensalidade e os dependentes 25%. Ambos, não pagarão taxa de adesão.

Os interessados devem se dirigir até a sede do Sindspem para pegar a guia de autorização e realizar a matrícula, para iniciar suas atividades físicas.

Para mais informações é só ligar: 82-98835-9629, que também é o WhatsApp Institucional do sindicato.

O SINDSPEM também vem trabalhando para promover lazer, capacitação e uma qualidade de vida mais saudável aos seus filiados e dependentes.

