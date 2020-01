Divulgada a lista dos ganhadores da campanha Natal dos Sonhos 2019

O Sindilojas Penedo divulgou a lista de ganhadores da campanha Natal dos Sonhos 2019, que sorteou motos, geladeiras e eletrodomésticos no “contemplando diversas pessoas.

A campanha, contou com o apoio da Fecomércio, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Penedo FM e Prefeitura de Penedo com o objetivo de promover a divulgação de produtos e serviços de lojistas penedenses, além de buscar um crescimento das vendas de final de ano e a fidelização do cliente.

A campanha se estendeu desde antes do natal até esse sábado , 18 de janeiro, quando ocorreu o sorteio na Praça Comendador Peixoto, localizada em frente ao Supemercado kibarato. Para concorrer as premiações bastava comprar em uma das lojas participantes, preencher os cupons e depositar nas urnas localizadas em um dos estabelecimentos.

GANHADORES DA CAMPANHA NATAL DOS SONHOS 2019

FORNO MICRO-ONDAS

Gildete dos Santos

(82)9xxxx-5906

Loja: Skala

Elisangela Freirs da Silva

(82) xxxx-8065

Loja: Carambola Kids

Lucia Maria de Matos Cavalcante

(81)9xxxx-9633

Loja: Mariza Calçados

TV 32”

Ulysses Xavier Pinheiro

(82) xxxx-4580

Loja: Skala

Cicero dos Santos

(82)9xxxx-1968

Loja: Mineira Calçados

 Maria Denilma Santos Galdino

(82)9xxxx-2349

Loja: Supermoda

GELADEIRA

Lígia Silva Santos

(82)9xxxx-4730

Loja: Supermoda

Tiago C. dos Santos

(82)9xxxx-5909

Loja: Dianas

Givaldo F. dos Santos

(82)9xxxx-7681

Loja: Supermoda

HONDA POP 110i

Andreza dos Santos

(82)9xxxx-0708

Loja: Carlinhos Center

Brenda Catarina

(82)9xxxx-8524

Loja: Supermoda

HONDA BIZ 110i

José Bezerra Silva Filho

(82)9xxxx-1308

Loja: Primaavest Missão

Fonte: Decom – PMP