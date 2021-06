Divulgado o resultado de inscrições para a Live junina Arroche o Nó da Prefeitura de Penedo

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLJ), da Prefeitura de Penedo divulgou no Diário Oficial do Município, a lista com os selecionados para participar da live Junina “Arroche o Nó”, que será realizada nos dias 25 e 26 de junho no Youtube da Prefeitura de Penedo (youtube.com/prefeituradepenedo ).

Do total de 98 inscrições, 41 músicos foram selecionados, esses integram as oito bandas que participarão da ação.

O edital de credenciamento previa até 52 contemplados, sendo que 11 músicos atuarão em mais de um grupo musical. Esse fato se deu pela escassez de profissionais para alguns equipamentos musicais, e como houve consenso na comissão formada por um representante da SEMCLEJ, um produtor de evento e uma radialista, adotou-se essa solução para viabilizar as apresentações.

Cada participante receberá um auxílio de R$ 400, com exceção daqueles que tocarão em duas bandas e por isso também receberão o valor referente ao seu trabalho por apresentação. Todos os contemplados são da cidade penedense.

Os músicos aprovados foram escolhidos pela comissão julgadora, conforme previa o edital de credenciamento, formada por Ítalo Bruno Lima Maia, representante governamental, Sandra Maurício dos Santos Barros, representante da sociedade civil, e Tiago Henrique da Silva França, representante da área cultural.

De acordo com a Secretária Aliny Costa haverá um prazo para recursos até a próxima segunda-feira (21), para aqueles que por ventura possam querer recorrer da decisão. Após esse período serão divulgadas o nome das bandas participantes.

“A LIVE com certeza será um sucesso, já estamos com tudo organizado, toda parte estrutural, para que tudo ocorra como planejado”, destacou Aliny Costa.

Além deste auxílio, toda a estrutura de sonorização, iluminação e filmagem são de profissionais da cidade de Penedo, ajudando assim aqueles que vivem de eventos e estão parados devido à pandemia do novo coronavírus.

POPULAÇÃO TAMBÉM PODE AJUDAR

Na tela da transmissão ao vivo aparecerá um QR-CODE para que os internautas também possam realizar doações em dinheiro ou em alimentos. Toda a arrecadação será destinada para as quadrilha juninas penedenses “Chapéu de Couro” e “Remelexo” , grupos artísticos de renome estadual que representa a cidade em concursos de quadrilheiros do Estado de Alagoas.

O resultado das inscrições pode ser resultado pode ser acessado por meio do seguinte link.

por Thiago Sobral – Decom PMP