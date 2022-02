Divulgado resultado final da avaliação de títulos do concurso da Seduc

O governo de Alagoas divulgou nesta sexta-feira (11) o resultado final da avaliação de títulos para todos os candidatos do concurso para professor da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-AL) e o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos com deficiência.

Clique aqui para conferir os resultados

Todos os candidatos foram convocados para o envio da documentação para o desempate de notas. Os documentos devem ser enviados das 10h de sábado (12) até as 18h de domingo (13) para a bancada examinadora, Cebraspe, por meio desse link (clique aqui).

A previsão é que o resultado provisório do envio da documentação seja publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site da banca, no dia 16 de fevereiro. As justificativas para o deferimento ou indeferimento dos recursos devem ser divulgados no dia 3 de março, também no site do Cebraspe.

Em julho de 2021, a Seduc-AL abriu 3 mil vagas para professor do ensino regular, ensino especial e educação de indígenas. O resultado do certame foi publicado em novembro do mesmo ano.

Fonte: G1/AL