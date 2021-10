Divulgados os locais de provas do concurso da educação de Alagoas

A banca organizadora do concurso da Secretaria da Educação de Alagoas (Seduc) liberou nesta segunda-feira (6) a consulta aos locais de aplicação de provas, que serão realizadas no domingo (17).

As provas objetivas terão duração de 3h30 e serão aplicadas às 14h. O candidato deverá comparecer ao local indicado para a realização das provas com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, além do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

São ofertadas 3 mil vagas para professor do ensino regular, ensino especial e educação de indígenas.

Entre as vagas, há 483 para a área de pedagogia, sendo 342 para a educação especial e 141 para indígenas que têm especialidade nos anos iniciais do ensino fundamental. O restante das vagas é para professor de 14 áreas de atuação.

Fonte: G1